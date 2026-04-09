Salute maschile | screening fertilità per i neo-diciottenni

A partire da aprile 2026, sarà avviato un progetto pilota dedicato allo screening andrologico e alla prevenzione della fertilità maschile, coinvolgendo i neo-diciottenni. La iniziativa si svolgerà presso l’IIS Tommaso Salvini e le Case della Comunità della ASL Roma 1, con l’obiettivo di offrire un primo controllo della salute riproduttiva per i giovani uomini. Il progetto mira a sensibilizzare sulla salute maschile fin dalla giovane età.

Cosa: Un progetto innovativo di screening andrologico e prevenzione della fertilità maschile.. Dove e Quando: Presso l’IIS Tommaso Salvini (progetto pilota) e le Case della Comunità della ASL Roma 1, a partire da aprile 2026.. Perché: Intercettare precocemente patologie come il varicocele e promuovere la cultura della prevenzione riproduttiva tra i giovanissimi.. La prevenzione sanitaria compie un passo decisivo verso le giovani generazioni romane, abbattendo tabù storici legati alla salute riproduttiva maschile. La ASL Roma 1 ha dato ufficialmente il via a un programma sperimentale dedicato ai ragazzi che compiono diciotto anni, un’iniziativa nata dalla sinergia tra istituzioni sanitarie, il mondo della scuola e il supporto del Rotary Club di Roma. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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ASL Roma 1, al via un programma di screening andrologico per i neo-diciottenniROMA (ITALPRESS) – La salute andrologica dei giovani esce dai tabù ed entra nelle scuole e nelle Case della Comunità.

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La salute maschile è un tema di cui si parla ancora troppo poco. Molte condizioni, come ad esempio il varicocele, possono svilupparsi senza sintomi evidenti ma avere un impatto importante nel tempo, soprattutto se non vengono individuate precocemente. Pe - facebook.com facebook