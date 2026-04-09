Salute maschile | screening fertilità per i neo-diciottenni

Da ezrome.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da aprile 2026, sarà avviato un progetto pilota dedicato allo screening andrologico e alla prevenzione della fertilità maschile, coinvolgendo i neo-diciottenni. La iniziativa si svolgerà presso l’IIS Tommaso Salvini e le Case della Comunità della ASL Roma 1, con l’obiettivo di offrire un primo controllo della salute riproduttiva per i giovani uomini. Il progetto mira a sensibilizzare sulla salute maschile fin dalla giovane età.

Cosa: Un progetto innovativo di screening andrologico e prevenzione della fertilità maschile.. Dove e Quando: Presso l’IIS Tommaso Salvini (progetto pilota) e le Case della Comunità della ASL Roma 1, a partire da aprile 2026.. Perché: Intercettare precocemente patologie come il varicocele e promuovere la cultura della prevenzione riproduttiva tra i giovanissimi.. La prevenzione sanitaria compie un passo decisivo verso le giovani generazioni romane, abbattendo tabù storici legati alla salute riproduttiva maschile. La ASL Roma 1 ha dato ufficialmente il via a un programma sperimentale dedicato ai ragazzi che compiono diciotto anni, un’iniziativa nata dalla sinergia tra istituzioni sanitarie, il mondo della scuola e il supporto del Rotary Club di Roma. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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ASL Roma 1, al via un programma di screening andrologico per i neo-diciottenniROMA (ITALPRESS) – La salute andrologica dei giovani esce dai tabù ed entra nelle scuole e nelle Case della Comunità.

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