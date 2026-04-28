Miriam Ventura ha annunciato l’uscita dalla Lega e il suo ingresso nel Popolo della Famiglia, assumendo il ruolo di Coordinatrice per Foggia e provincia. La sua decisione è stata motivata dalla volontà di seguire una linea coerente con le proprie convinzioni. L’annuncio è stato fatto attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La Ventura assume quindi un nuovo incarico all’interno del partito.

– “Scelgo la coerenza. A Foggia serve una politica che rappresenti le famiglie e non le lasci nel silenzio dell’indifferenza”. Foggia, 28 aprile 2026 – Miriam Ventura annuncia la sua uscita da Lega Salvini Premier e l’adesione al Popolo della Famiglia, con l’incarico di Coordinatrice per Foggia e provincia. Una decisione che la stessa definisce chiara e ponderata: “È una scelta politica netta e meditata. Ringrazio la Lega per il percorso condiviso”. Poi spiega le ragioni alla base del suo passaggio: “Oggi decido di concentrare ogni energia e impegno su una priorità che sento irrinunciabile: rimettere al centro le necessità concrete delle famiglie di Foggia e della provincia”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Miriam Ventura lascia la Lega ed aderisce al Popolo della Famiglia come Coordinatrice per Foggia e provincia

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