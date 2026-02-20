Ex sindaco lascia Fratelli d' Italia e aderisce alla Lega

Giuseppe Mariniello, ex sindaco di Lusciano, ha deciso di cambiare partito a causa di divergenze politiche. Dopo anni nel centrodestra, ha scelto di passare alla Lega, portando con sé un gruppo di sostenitori. La sua decisione si è resa evidente durante l’ultimo incontro pubblico, dove ha annunciato ufficialmente il passaggio. La sua mossa potrebbe influenzare gli equilibri politici locali e rafforzare il sostegno alla nuova formazione. La scelta ha suscitato reazioni tra gli abitanti del paese.

L'adesione ufficializzata in occasione dell'inaugurazione della sede cittadina del partito alla presenza di Zinzi, Grimaldi, Piccerillo, Brogna e Giaquinto Cambio di casacca per Giuseppe Mariniello. L'ex sindaco di Lusciano lascia Fratelli d'Italia e aderisce alla Lega. Nella giornata di oggi (20 febbraio) sarà inaugurata la sede cittadina del partito di Salvini. L'appuntamento è alle ore 19 in viale Manzoni, nei pressi della caserma dei carabinieri. Nella stessa occasione verrà ufficializzata l'adesione al partito dell'ex sindaco Mariniello. Al 'battesimo' saranno presenti il coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi, il consigliere regionale Massimo Grimaldi, il commissario provinciale del partito, Antonella Piccerillo, e i vice coordinatori provinciali Fernando Brogna e Stefano Giaquinto.