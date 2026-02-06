Edoardo Ziello lascia la Lega e si unisce a Futuro Nazionale. Lo ha annunciato sui social con un post diretto, spiegando di aver scelto per coerenza e verità. La decisione nasce dalle tensioni sul decreto Ucraina e dalla mancanza di una linea politica chiara all’interno del partito di Matteo Salvini. Ziello ha deciso di cambiare strada, puntando su una nuova adesione che ritiene più vicina alle proprie idee.

Pisa, 6 febbraio 2026 – Edoardo Ziello lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale. L’annuncio arriva con un lungo post sui social in cui il deputato pisano spiega le ragioni dello strappo dal partito guidato da Matteo Salvini, maturato dopo le tensioni sull’emendamento al decreto Ucraina e, più in generale, “sull’assenza di una linea politica chiara e coerente”. Ziello e il collega Rossano Sasso hanno informato ufficialmente la presidenza della Camera e il gruppo parlamentare della Lega della decisione di lasciare il Carroccio per aderire al gruppo misto. Successivamente, entrambi hanno annunciato sui social il passaggio al progetto politico dell’ex generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ziello lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale: "Scelta di coerenza e verità"

