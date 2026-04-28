A Teramo, una donna di 71 anni è stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico da parte dei medici locali. L’operazione ha avuto esito positivo e ha rappresentato un risultato importante per il reparto, che ha utilizzato una tecnologia tra le più avanzate in Abruzzo. La paziente sta bene e non sono stati segnalati complicazioni. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e la comunità locale.

? Cosa sapere I chirurghi di Teramo hanno operato con successo la settantunenne Maria Rita Pacifici.. L'uso della protesi E-vita Neo EDE segna un primato tecnologico in Abruzzo.. La settantunenne aquilana Maria Rita Pacifici è tornata a vincere la sfida contro il destino nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale di Teramo, dove i medici hanno eseguito con successo un secondo, estremamente complesso intervento all’arco aortico. Il caso clinico della paziente, che sette anni fa era stata strappata alla morte per una dissezione aortica di tipo A, ha messo alla prova l’eccellenza chirurgica locale. La patologia aveva infatti interessato in modo progressivo l’area dell’arco aortico, rendendo indispensabile una nuova sostituzione programmata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miracolo a Teramo: salvata la donna, primato tecnologico in Abruzzo

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