CampusLab Abruzzo | 500mila euro per un polo tecnologico ad

Durante la fiera Didacta a Firenze, è stato presentato il progetto CampusLab Abruzzo, un polo tecnologico finanziato con 500 mila euro. L’iniziativa mira a rispondere alle recenti esigenze formative e si concentra sulla creazione di uno spazio dedicato all’innovazione e alla tecnologia nel settore dell’istruzione. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti e operatori del settore.

Nel cuore della fiera Didacta a Firenze, il progetto CampusLab Abruzzo ha preso forma concreta come risposta alle nuove esigenze formative. L’iniziativa, presentata nell’area espositiva regionale, mira a trasformare l’Istituto Majorana di Avezzano in un polo residenziale e tecnologico post-diploma. Il finanziamento ministeriale per la fase di fattibilità supera i 500mila euro, garantendo una base solida per lo sviluppo. L’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo ha sottolineato come questa proposta unifichi scuola, formazione professionale e mondo imprenditoriale in un’unica struttura operativa. La dirigente scolastica Valentina Cannizzaro ha illustrato il ruolo centrale dell’Istituto Majorana come motore del cambiamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CampusLab Abruzzo: 500mila euro per un polo tecnologico ad Articoli correlati Bacoli: 500mila euro per un polo di soccorso da 10.000 mqNel comune di Bacoli, nei Campi Flegrei, è stata inaugurata oggi una vasta area destinata all'ammassamento dei soccorritori e delle risorse in caso... Il ministero approva il progetto "Campuslab Abruzzo" dedicato agli studenti fuorisedeApprovato dal ministero dell'istruzione il progetto CampusLab Abruzzo dedicato alla formazione e al supporto degli studenti fuori sede. Aggiornamenti e contenuti dedicati a CampusLab Abruzzo Scuola: a Didacta 2026 la Regione presenta il progetto CampusLabIl progetto CampusLab Abruzzo arriva a Didacta, la fiera dell’innovazione scolastica in svolgimento alla Fortezza da Basso a Firenze. L’intervento finanziato dal ministero dell’Istruzione e del Merito ... regione.abruzzo.it CampusLab Abruzzo a Didacta, progetto presentato a Firenze(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - Il progetto CampusLab Abruzzo di Avezzano (L'Aquila) è stato presentato a Didacta, la fiera dell'innovazione scolastica in corso alla Fortezza da Basso di Firenze, nell'area ... msn.com