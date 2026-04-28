Ministero invia una comunicazione alle famiglie tramite il registro elettronico ANP e CISL | Prima avverta i Dirigenti

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato una comunicazione alle famiglie attraverso il registro elettronico. L’obiettivo è informare le famiglie sui prossimi passaggi e sulla necessità di avvisare i dirigenti scolastici. ANP e CISL sono stati coinvolti in questa comunicazione, che ricorda di avvisare prima i dirigenti scolastici prima di diffondere notizie ufficiali. La comunicazione riguarda principalmente le procedure da seguire nelle future comunicazioni ufficiali.

Il Ministero dell’Istruzione torna a utilizzare il registro elettronico per inviare comunicazioni dirette alle famiglie. L’ultima iniziativa riguarda una informativa sull’avvio di attività formative rivolte al personale scolastico, dedicate a educazione al rispetto, relazioni, empatia e parità, promosse da Indire. Nella stessa comunicazione viene rivolto anche un invito ai genitori a un impegno condiviso contro violenza e prevaricazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Integrazione del registro elettronico per la comunicazione automatizzata delle assenze al SIDI. NOTA MinisteroIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso alle istituzioni scolastiche la nota 950 del 12 febbraio con cui viene formalizzato il... Valutazione delle carenze degli studenti ogni due anni e corsi di recupero con comunicazione costante e dettagliata ai genitori attraverso il registro elettronico. I docenti trentini insorgonoLa Provincia autonoma di Trento ha introdotto un sistema di recupero delle carenze articolato su cicli biennali, ridefinendo tempi, modalità di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Phishing e false email dal Ministero della Salute: rubano dati personali e bancari con la scusa del finto rinnovo della Tessera Sanitaria; Un'email del Ministero della Salute ti invita al rinnovo della tessera sanitaria, ma è una truffa; Finta e-mail dal Ministero della Salute: come riconoscere la truffa che ruba dati con la tessera sanitaria; Mail del finto Ministero della Salute: come difendersi dalla nuova truffa online. Grazia Minetti, Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia(LaPresse) Il Quirinale ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia chiedendo chiarimenti urgenti sul caso della grazia concessa a ... stream24.ilsole24ore.com Schwa e asterischi nelle comunicazioni ufficiali, il ministero dell'Istruzione invita allo stop con una circolareLo schwa torna a far discurere. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha inviato una circolare alle scuole italiane con cui invita a mantenere l’uso di un linguaggio corretto e accessibile, nel ... wired.it ATTENZIONE: nuova truffa sulla Tessera Sanitaria Stanno circolando false email che sembrano inviate dal Ministero della Salute e invitano a “rinnovare la Tessera Sanitaria” o “aggiornare i dati del Fascicolo Sanitario”. Obiettivo dei truffatori: rubare dati p - facebook.com facebook Il professionista che invia una dichiarazione dei redditi per conto di una società è tenuto a rispondere agli obblighi di controllo e diligenza. Ma la mera trasmissione non fa scattare necessariamente le sanzioni: i chiarimenti del Ministero… x.com