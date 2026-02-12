Integrazione del registro elettronico per la comunicazione automatizzata delle assenze al SIDI NOTA Ministero

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole una nota ufficiale per introdurre un nuovo sistema di comunicazione automatica delle assenze. Da ora, le scuole potranno usare il registro elettronico per trasmettere in modo più rapido e diretto le assenze del personale, grazie a un servizio di interoperabilità con il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI). La novità mira a semplificare le procedure e ridurre gli errori, rendendo più efficiente la gestione delle assenze nelle scuole italiane.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso alle istituzioni scolastiche la nota 950 del 12 febbraio con cui viene formalizzato il servizio di interoperabilità per la comunicazione automatizzata di alcune tipologie di assenze del personale nell'ambito del progetto di integrazione dei registri elettronici con il SIDI.

