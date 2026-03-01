Valutazione delle carenze degli studenti ogni due anni e corsi di recupero con comunicazione costante e dettagliata ai genitori attraverso il registro elettronico I docenti trentini insorgono

In Trentino, le scuole hanno adottato un sistema di valutazione delle carenze degli studenti ogni due anni, accompagnato da corsi di recupero e comunicazioni dettagliate ai genitori tramite il registro elettronico. I docenti delle scuole trentine si sono opposti alla nuova metodologia, che prevede anche una ridefinizione dei criteri di ammissione e l'inclusione delle capacità relazionali come parte integrante del percorso scolastico.

La Provincia autonoma di Trento ha introdotto un sistema di recupero delle carenze articolato su cicli biennali, ridefinendo tempi, modalità di ammissione e ruolo della condotta (ora ricondotta alle “capacità relazionali”) nel percorso scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Registro elettronico e obbligo di verità: in allegato circolare dei dirigenti scolastici ai docenti sull’annotazione dell’ingresso degli alunni e sulla vigilanzaIl registro elettronico, in quanto atto pubblico, è strumento di certificazione di fatti oggettivi e non ammette discrezionalità o prassi difformi...

Integrazione del registro elettronico per la comunicazione automatizzata delle assenze al SIDI. NOTA MinisteroIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso alle istituzioni scolastiche la nota 950 del 12 febbraio con cui viene formalizzato il...

