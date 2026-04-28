Minetti M5s | Nordio dia spiegazioni e poi tolga il disturbo

Il deputato del Movimento 5 Stelle ha chiesto al ministro della Giustizia di fornire spiegazioni chiare e di lasciare il suo incarico. La richiesta arriva dopo alcune dichiarazioni pubbliche del ministro, che hanno suscitato critiche e dubbi tra gli esponenti dell’opposizione. La questione è al centro di un dibattito politico che si concentra sulle recenti posizioni e decisioni del ministro in ambito giudiziario.

Roma, 28 apr. (askanews) – “A questo punto il ministro Nordio deve fare una sola cosa: dia spiegazioni chiare sull’istruttoria del suo ministero sulla grazia a Nicole Minetti, senza cercare nuovi capri espiatori e risparmiandoci qualsiasi altra esibizione di arroganza e protervia, e poi tolga il disturbo, prima di fara altri danni. Su Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani grazie al Fatto Quotidiano sono emersi elementi pesantissimi e ombre allarmanti sull’istruttoria consegnata dal ministero al Quirinale. Siamo davanti, come minimo, all’ennesimo episodio di superficialità di un ministero allo sbando. L’Italia chiede a Nordio rispetto e chiarimenti, è suo dovere rendere conto e agire sempre nel rispetto delle istituzioni”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore “abbandonato”La grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli -... Polemiche sul rimpasto di giunta: "Giannì dia spiegazioni ai cittadini""Prendiamo atto delle dimissioni del vicesindaco e del conseguente rimpasto di giunta annunciato dal sindaco. Una raccolta di contenuti Minetti, M5S: Nordio dia spiegazioni e poi tolga il disturboRoma, 28 apr. (askanews) – A questo punto il ministro Nordio deve fare una ... msn.com Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: Su di me notizie falseLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it