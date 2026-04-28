Minetti | Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio Meloni | Escludo le dimiss

La Procura generale di Milano ha annunciato che avvierà verifiche approfondite, in collaborazione con l’Interpol, in relazione alla questione della grazia concessa a Nicole Minetti. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, mentre Minetti ha dichiarato che l’esposizione mediatica nei confronti di suo figlio risulta ingiustificata. Meloni ha invece escluso le dimissioni dal suo incarico.

AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con l’ Interpol. "Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere con urgenza le indagini", dice la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. "Quelli che abbiamo letto sono fatti gravissimi e da verificare": la pg insieme al collega Gaetano Brusa - i due magistrati che hannno espresso parere favorevole alla grazia - svolgerà accertamenti "su tutte le persone" di cui si parla negli articoli del Il Fatto Quotidiano, compreso Giuseppe Cipriani, compagno della ex consigliera regionale lombarda. Saranno acquisiti documenti dall’ Uruguay anche in merito a eventuali procedimenti penali.🔗 Leggi su Agi.it

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