Minetti | Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio Meloni | Escludo le dimisi

La Procura generale di Milano ha annunciato che avvierà verifiche approfondite, anche con l’ausilio dell’Interpol, riguardo alla questione della grazia concessa a Nicole Minetti. La vicenda ha suscitato commenti pubblici, con Minetti che ha definito ingiustificata l’esposizione mediatica nei confronti di suo figlio, mentre il presidente del consiglio ha escluso le dimissioni dal suo incarico.

AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con l’ Interpol. "Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere con urgenza le indagini", dice la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. "Quelli che abbiamo letto sono fatti gravissimi e da verificare": la pg insieme al collega Gaetano Brusa - i due magistrati che hannno espresso parere favorevole alla grazia - svolgerà accertamenti "su tutte le persone" di cui si parla negli articoli del Il Fatto Quotidiano, compreso Giuseppe Cipriani, compagno della ex consigliera regionale lombarda. Saranno acquisiti documenti dall’ Uruguay anche in merito a eventuali procedimenti penali.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Minetti: "Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio". Meloni: "Escludo le dimisi... Notizie correlate Minetti: "Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio. Mai indagata in Uruguay e Spagna"AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni”Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti,... Aggiornamenti e dibattiti Minetti: Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio. Mai indagata in Uruguay e SpagnaAGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche a tutto campo in collaborazione con l’Interpol. Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere c ... msn.com Minetti: ingiustificata esposizione mediatica per mio figlioUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it