Minetti graziata nuove indagini in Uruguay e Stati Uniti | cosa sta succedeno

Il caso sulla grazia concessa dall’ex Presidente della Repubblica a Nicole Minetti, condannata in via definitiva per induzione alla prostituzione e peculato, sta attirando l’attenzione. Mentre in Italia si discute sulla decisione, nuove indagini sono state avviate in Uruguay e negli Stati Uniti. Le autorità di entrambi i Paesi stanno approfondendo alcuni aspetti legati alla vicenda, senza fornire dettagli specifici sulle attività in corso.

Scoppia il caso sulla grazia concessa da l Presidente Mattarella a Nicole Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata a 3 anni e 11 mesi per induzione alla prostituzione (processo Ruby bis) e peculato (Rimborsopoli).Il ministro della Giustizia Carlo Nordio difende il proprio operato: "Abbiamo fatto tutto ultra-regolarmente", dice, respingendo l’idea di aver indotto in errore il Quirinale. Nel comunicato spiega che l’istruttoria ministeriale non conteneva gli elementi emersi in seguito su Il Fatto Quotidiano. Secondo l’inchiesta giornalistica, la richiesta di clemenza si basava su gravi motivi umanitari legati a un minore (presentato come orfano disabile bisognoso di cure impossibili in Italia).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Minetti graziata, nuove indagini in Uruguay e Stati Uniti: cosa sta succedeno Notizie correlate Nicole Minetti graziata da Mattarella, cosa fa oggi e dove vive con l’imprenditore CiprianiNicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Leggi anche: Nicole Minetti, cosa fa oggi l'ex igienista dentale delle «cene eleganti» di Berlusconi, graziata da Mattarella Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Nicole Minetti e la grazia, da Arcore all’Uruguay (e Dj ad Ibiza): Su di me notizie senza fondamento; Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'; Grazia a Minetti: Mattarella chiede verifiche, ministero risponde in 24 ore. Nicole Minetti graziata, Mattarella a Nordio: Supposte falsità nella domanda, servono verifiche urgenti. Verso nuove indaginiLa lettera del Quirinale: Acquisire le informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa, in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nel ... ilgiorno.it Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: Su di me notizie falseLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it ANSA.it. . Tra tè, sorrisi e diplomazia: re Carlo e Camilla arrivano negli Stati Uniti, accolti dalla corte di Trump. Quattro giorni tra incontri ufficiali e momenti storici, a partire da Washington. #ANSA facebook Gli Stati Uniti apatici e divisi. Ma il nuovo attentato non cambierà nulla x.com