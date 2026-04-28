"Se non mi fate le analisi, torno con una rivoltella". Queste le parole di un 72enne, in seguito arrestato per minacce al personale sanitario e possesso di arma clandestina. Nella sua abitazione trovata anche una pistola lanciarazzi ‘carica’. Il fatto è successo il 24 aprile scorso alla ‘ Casa della Salute ’ di Bondeno, una questione che preoccupa sempre più per come tende a ripetersi, ovvero le minacce e le aggressioni al personale sanitario. I carabinieri della stazione di Burana hanno arrestato un 72enne del posto con una chiara accusa, ovvero, quella di aver rivolto gravi minacce al personale sanitario della ‘Casa della Salute’, per un diverbio rapidamente degenerato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce alla Casa della Salute: "Fatemi le analisi o prendo la pistola"

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