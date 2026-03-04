Perdi o sei morta l’incubo della tennista Lucrezia Stefanini | la foto di una pistola in chat e le minacce per le scommesse – Il video

La tennista Lucrezia Stefanini, attualmente al numero 138 del ranking mondiale, è stata oggetto di minacce e insulti via social media, in particolare da parte di scommettitori. Durante il torneo di Indian Wells, dove aveva partecipato alle qualificazioni e poi perso, ha ricevuto messaggi molto pesanti, tra cui una foto di una pistola accompagnata da minacce di morte o di perdere la vita.

Lucrezia Stefanini ha ricevuto insulti e minacce da parte degli scommettitori sui social e non solo. L’azzurra, numero 138 al mondo, si trova a Indian Wells dove ha giocato e perso nelle qualificazioni del torneo californiano. «Sul mio numero Whatsapp ho ricevuto minacce di morte se non avessi perso la partita. Mi hanno inviato la foto di una pistola», ha denunciato la tennista sui propri social. Un episodio sul quale si è voluto esprimere anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, con un messaggio di vicinanza alla tennista azzurra. «Le minacce subite sono un fatto gravissimo e intollerabile. L’invio di immagini di armi, la conoscenza di dati personali e le intimidazioni rivolte a un’atleta rappresentano un salto di qualità inquietante che nulla ha a che fare con lo sport – le parole del presidente Binaghi -. 🔗 Leggi su Open.online

