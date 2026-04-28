Yacht Club Games ha annunciato che Mina the Hollower entrerà in fase di sviluppo finale e sarà disponibile nel 2026. Il gioco, in stile retrò con grafica 8-bit, sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch. Per il rilascio, l’azienda ha comunicato di aver bisogno di 200 unità, anche se i dettagli sulle piattaforme e sui tempi precisi restano ancora da definire.

? Cosa sapere Yacht Club Games porta Mina the Hollower alla fase gold per il 2026.. Il lancio su PS4, Xbox e Switch richiede 200.000 copie per la stabilità dello studio.. Lo studio Yacht Club Games ha ufficialmente portato Mina the Hollower alla fase gold, segnando la conclusione dello sviluppo tecnico del titolo che debutterà tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate 2026. Dopo un periodo di silenzio che ha lasciato i fan in attesa, gli sviluppatori hanno confermato che il progetto ispirato ai classici per Game Boy è pronto per essere sottoposto alle procedure di certificazione con i partner first-party. Questa notizia indica che la versione 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mina the Hollower è pronta: l’avventura 8-bit arriva nel 2026

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