bit 2026 il grande viaggio nel turismo che diventa esperienza

Domani apre i battenti a Rho la Bit 2026, la Borsa internazionale del turismo. La fiera, organizzata da Fiera Milano, durerà fino al 12 febbraio e vedrà la partecipazione di oltre mille espositori, di cui il 39% provenienti da 54 paesi diversi. L’inaugurazione sarà presieduta dal ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Inizia domani, martedì 10 febbraio, il “grande viaggio” di Bit 2026, la Borsa internazionale del turismo organizzata da Fiera Milano che si tiene dal 10 al 12 febbraio nel polo espositivo di Rho e sarà inaugurata alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè, con più di mille espositori, 39% esteri provenienti da 54 Paesi. Un’edizione attesa perché propone con un nuovo approccio al viaggio e all’industria turistica, a partire dalle persone prima ancora che dalle destinazioni e dal prodotto, pensata per interpretare il presente e anticipare il futuro mettendo al centro la community dei Travel Maker che riunisce operatori, destinazioni, professionisti, storyteller, content creator e viaggiatori consapevoli accomunati dalla volontà di progettare, raccontare e viverlo come esperienza autentica, significativa e personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

