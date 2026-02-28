Il club di baseball si è presentato ufficialmente, con Papalini pronta a vivere questa nuova avventura e Crinelli che ha dichiarato:

"Dopo la doppia scalata dalla C alla A Silver non vogliamo fermarci. Siamo una realtà importante della città di Pesaro a cui vogliamo continuare a dar lustro". Le parole pronunciate mercoledì sera dal presidente della Baseball Pesaro Cristiano Crinelli, al birrificio in Baia Flaminia durante la presentazione della prima squadra, sono ambiziose. Il 4 aprile i pesaresi esordiranno da neopromossi a Torre Pedrera nel primo turno del girone B. Lo faranno con un gruppo composto da ventitré giocatori. Dieci di loro sono Under 21. Il primo turno di campionato in casa sarà l’11 aprile contro Trieste. Due le gare previste in ogni giornata. La prima alle 15, la seconda alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball, il club si è presentato. Papalini pronta all’avventura. Crinelli: "Difendiamo la serie A»

