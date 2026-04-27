La Corte d’Appello di Reggio Calabria conferma la decadenza di Lucano da sindaco di Riace

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la decadenza da sindaco di Riace di Mimmo Lucano. La decisione segue l’ordinanza del Tribunale di Locri, datata luglio, che aveva accolto il ricorso presentato dalla Prefettura. La conferma della decadenza è stata comunicata dall'agenzia di stampa Ansa. La decisione riguarda l'esito del procedimento giudiziario in corso.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, come riporta l'Ansa, ha confermato la decadenza del sindaco di Riace Mimmo Lucano, ribadendo la decisione del Tribunale di Locri che lo scorso luglio aveva accolto il ricorso della Prefettura. Il provvedimento è conseguenza della condanna a 18 mesi per falso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mimmo Lucano non è più sindaco di Riace: la sentenza della Corte d'Appello Caso Lucano, i legali contestano la legge Severino sulla decadenza del sindaco di RiaceLa Corte d'Appello di Reggio Calabria chiamata a pronunciarsi se rinviare la questione alla Corte Costituzionale o proseguire con il procedimento... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il consiglio giudiziario. Tappa anche a Reggio. Paci: Allarme organico; Droga: operazione Gear, Cassazione annulla sentenza d’appello e dispone nuovo giudizio per tre imputati.; Processo ordinario Gotha a Reggio, in Appello repliche di Pg e difese; Portanova condannato anche in secondo grado, la Reggiana gli tolga la fascia da capitano. Mimmo Lucano, la Corte d'appello conferma la decadenza da sindaco di RiaceLa Corte d'Appello di Reggio Calabria ha dichiarato decaduto il sindaco di Riace Mimmo Lucano confermando la decisione del Tribunale di Locri che lo scorso luglio aveva accolto il ricorso della Prefet ... rainews.it Confermata in Appello la decadenza di Lucano da sindaco di Riace. I legali annunciano ricorso in CassazioneDopo la sentenza di primo grado, Lucano era rimasto in carica in attesa che si esprimesse anche la Corte d’Appello. Annunciato ricorso per Cassazione che legittima Lucano a una richiesta di sospensiva ... reggio.gazzettadelsud.it Riace, Lucano decade da sindaco dopo la sentenza della Corte d’Appello: La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la decadenza da sindaco di Riace per Mimmo Lucano, ratificando quanto già stabilito dal Tribunale di Locri. La decisione accogli - facebook.com facebook