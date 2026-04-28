Milazzo scuola e imprese insieme per formare gli studenti su transizione energetica e sicurezza digitale

A Milazzo si è concluso il progetto “Bella Family!”, un percorso di formazione rivolto agli studenti che ha affrontato i temi della transizione energetica e della sicurezza digitale. L’iniziativa, partita in Sicilia, ha coinvolto scuole e imprese locali, concentrandosi sull’educazione e sulla preparazione dei giovani in settori chiave per il futuro. L’obiettivo principale era promuovere una maggiore consapevolezza tra gli studenti su queste tematiche.

Arriva in Sicilia e si conclude a Milazzo il progetto “Bella Family!”, iniziativa di formazione rivolta agli studenti e dedicata ai temi della transizione energetica e digitale. Il percorso coinvolge l’Istituto tecnico tecnologico “Ettore Majorana” con tre giornate di lezioni previste il 28 e 29.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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