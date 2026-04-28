Milano via Watt | il TAR obbliga la Savills a 2 milioni di oneri
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che la società di intermediazione immobiliare deve pagare due milioni di euro al Comune di Milano. La decisione riguarda il ricalcolo degli oneri inerenti a un progetto residenziale situato in via Watt. La sentenza conferma l’obbligo di versamento di questa somma, legato a una questione di oneri e contributi relativi all’intervento edilizio.
? Cosa sapere Il TAR obbliga la Savills a versare due milioni di euro al Comune di Milano.. La sentenza conferma il ricalcolo degli oneri per il progetto residenziale in via Watt.. Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso della Savills Investment Management sgr, confermando che l’azienda dovrà versare due milioni di euro in più al Comune di Milano per il progetto residenziale in via Watt 15 alla Barona. La sentenza colpisce direttamente il cantiere denominato Alzaya, un intervento che prevede la realizzazione di quattro edifici dotati di un parco privato. La decisione del collegio presieduto da Nunziata sancisce la validità del ricalcolo degli oneri operato dall’amministrazione comunale, mettendo fine a una disputa nata dalle nuove linee guida urbanistiche introdotte dopo le indagini della Procura.🔗 Leggi su Ameve.eu
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