Il giro di vite sui cantieri Palazzo Marino vince al Tar Due milioni di oneri in più per il progetto di via Watt

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso del Comune contro un ricorso presentato da un'impresa coinvolta in un progetto edilizio in via Watt. La decisione porta a un aumento di circa due milioni di euro sugli oneri da versare per completare i lavori. La vicenda riguarda le nuove norme urbanistiche approvate dal Comune, che hanno portato a un incremento dei costi e a restrizioni sui cantieri in corso.

di NicolaPalma Un altro "sì" alla stretta del Comune sul fronte dell’Urbanistica. Il giro di vite varato nel 2024, dettato indirettamente dalle inchieste della Procura che negli anni scorsi hanno messo nel mirino diversi progetti di rigenerazione urbana in giro per la città, ha incassato un’altra sentenza favorevole da parte del Tribunale amministrativo, che nel caso specifico ha respinto il ricorso presentato dalla spa Savills Investment Management sgr. Di conseguenza, la società, a meno di ulteriori strascichi in Consiglio di Stato, dovrà versare i due milioni di euro che l’amministrazione ha chiesto come oneri di monetizzazione dopo aver ricalcolato la cifra in base alle nuove regole.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il giro di vite sui cantieri. Palazzo Marino vince al Tar. Due milioni di oneri in più per il progetto di via Watt Notizie correlate Leggi anche: Addio al calcio e più padel (e cemento) nel Parco Sud. Ok di Palazzo Marino al progetto dell’ex nerazzurro Cambiasso per riconvertire il centro Gaslini Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il giro di vite sui cantieri. Palazzo Marino vince al Tar. Due milioni di oneri in più per il progetto di via Watt. Il giro di vite sui cantieri. Palazzo Marino vince al Tar. Due milioni di oneri in più per il progetto di via WattUn altro sì alla stretta dopo le indagini della magistratura sulle ristrutturazioni. Bocciato il ricorso di Savills: ok all’applicazione retroattiva delle nuove regole. ilgiorno.it Movida, boom di cause dopo la sentenza pilota su Porta Venezia. Giro di vite sulle regoleUn tavolo sulla movida a Palazzo Marino sarà convocato in settimana. All’ordine del giorno l’ultimo atto della controversia che va avanti ormai da anni tra Comune, residenti del quartiere Lazzaretto ... milano.repubblica.it