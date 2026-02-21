Bonus docenti | Tar Umbria obbliga il Ministero 13 casi chiusi C’è

Il Tar dell'Umbria ha deciso di obbligare il Ministero a pagare il bonus a 13 insegnanti precari, chiudendo così alcune cause legali. La sentenza nasce dai ricorsi di docenti che avevano presentato richiesta senza ricevere il pagamento. Tra le motivazioni si conta anche il rispetto delle norme sulla tutela del lavoro precario. I docenti coinvolti attendono ora il versamento delle somme dovute, dopo mesi di attese e incertezze.

Si conclude, con esito positivo per tredici docenti precari, una lunga battaglia legale per l’ottenimento del bonus previsto dalla cosiddetta “Carta del docente”. Un caso che ha l’intervento del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) dell’Umbria, chiamato a garantire l’effettiva applicazione di sentenze precedenti che riconoscevano il diritto al beneficio economico. Tuttavia, la vicenda non è ancora del tutto risolta per tutti i ricorrenti, con una docente che ha richiesto una correzione di una precedente decisione per il pieno riconoscimento del bonus. La disputa nasce dall’iniziale mancato riconoscimento del bonus di 500 euro annui per la formazione, destinato ai docenti precari, da parte del Ministero dell’Istruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bonus ai precari, ricostruzione e giustizia "lumaca": nel 2025 oltre 1.700 decisioni per il Tar dell'UmbriaIl Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha emesso oltre 1.

Carta del docente, il Tar chiude due capitoli: 13 precari ottengono il bonus, per un’altra è necessario correggere la sentenzaIl Tar ha deciso di chiudere due casi riguardanti la Carta del docente, confermando che 13 insegnanti precari riceveranno il bonus di 500 euro, mentre per un’altra richiesta sarà necessario rivedere la sentenza.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.