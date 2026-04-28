A Milano è stato presentato il progetto Legalità e Impresa, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Assolombarda, il Comune, il Tribunale e l’Università. L’obiettivo è promuovere un rapporto più stretto tra il mondo delle aziende e il sistema giudiziario per favorire la crescita economica e la legalità. L’iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese attraverso incontri e programmi condivisi.

?? Cosa sapere Assolombarda, Comune, Tribunale e Università presentano a Milano il progetto Legalità e Impresa. Quattro tavoli permanenti lavoreranno su trasparenza e chiarezza normativa per il polo produttivo. Alvise Biffi e Antonio Calabrò hanno presentato ieri a Milano il nuovo progetto Legalità e Impresa, un patto strategico tra Assolombarda, Comune, Tribunale e Università degli Studi per trasformare le regole in un motore di sviluppo economico. L'iniziativa nasce dalla volontà congiunta dell .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: nasce il patto tra imprese e giustizia per la crescita

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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