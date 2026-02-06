Cdp e Confindustria patto per la crescita delle imprese | l’11 febbraio presentazione a Napoli

Mercoledì 11 febbraio a Napoli si terrà un evento importante tra Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria. Le due realtà hanno deciso di unire le forze per supportare la crescita delle imprese italiane. L’appuntamento si svolge alle 11 nella sede dell’Unione Industriale di Napoli. È il primo passo di un progetto che punta a rafforzare il sistema imprenditoriale del paese.

“Insieme per il futuro delle imprese”: è il titolo dell’evento promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria che si svolgerà, mercoledì 11 febbraio, alle ore 11, nella sede dell’Unione indusriali di Napoli. L’incontro sarà l’occasione per presentare il nuovo accordo di collaborazione tra le due istituzioni e illustrare gli strumenti che il gruppo Cdp mette a disposizione del mondo imprenditoriale. L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del sistema finanziario e delle imprese con l’obiettivo di fare il punto sugli scenari economici e sulle strategie a sostegno dello sviluppo del Paese, con un focus sulle opportunità di crescita in Italia e all’estero.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Angelo Camilli di Confindustria dice che avere Cdp al fianco è una scelta strategica.

Il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, mette in chiaro che l’accordo con Cassa Depositi e Prestiti non è un’operazione spot.

