Il Ministero delle Infrastrutture ha risposto all'interrogazione presentata da una parlamentare riguardo ai disservizi sui treni tra Milano e Lecco. La questione riguarda il disagio dei pendolari che utilizzano questa tratta, con riferimenti a problemi di servizio e alla mancanza di risposte concrete da parte dell’ente. La parlamentare aveva chiesto chiarimenti sulla situazione e sulle possibili soluzioni.

? Cosa sapere Il Ministero delle Infrastrutture risponde all'interrogazione di Giulia Pastorella sui disservizi Milano-Lecco.. I pendolari segnalano cancellazioni serali e carenza di personale dopo le Olimpiadi invernali.. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto alla Camera dei Deputati, il 28 aprile 2026, all’interrogazione presentata da Giulia Pastorella il 26 gennaio scorso, riguardante i continui disservizi sulla linea ferroviaria Milano-Lecco. La risposta, firmata dal Ministro Salvini, non ha però offerto soluzioni dirette ai problemi sollevati dalla vicepresidente di Azione, limitandosi a una serie di dati sulla puntualità e riferimenti a interventi infrastrutturali già programmati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano-Lecco, pendolari nel caos: il Ministero non dà risposte

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