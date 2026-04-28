Milano è corsa alle copie gratuite di Runway

A Milano, alcune copie non ufficiali di Runway sono state distribuite gratuitamente. Questi materiali sono stati realizzati per promuovere il lancio del film Il diavolo veste Prada 2, previsto in uscita in Italia il 29 aprile. Le copie sono state stampate senza autorizzazione e vengono diffuse in modo indipendente. La produzione del film, invece, non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Copie fittizie di Runway stampate per il lancio de Il diavolo veste Prada 2, in uscita in Italia il 29 aprile. La rivista diretta da Miranda Priestley si materializza e viene distribuita a Milano gratuitamente, in una edicola in Piazza Giovine Italia, zona Conciliazione. In tante sono rimaste in coda sotto il sole per avere tra le mani la rivista cult della pellicola di Hollywood, così da poterla sfogliare. Si tratta di mille copie al giorno disponibili fino ad esaurimento scorte, dalle 13 alle 21, fino a domenica. Il numero stampato per marketing pubblicitario, è già una reliquia ed è disponibile su Ebay al costo di 350 dollari. La rivista nata come finzione cinematografica, è stata pubblicata in inglese per il lancio del film anche negli Stati Uniti.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano, è corsa alle copie gratuite di Runway Notizie correlate Leggi anche: L’ospedale a misura di paziente. Visite gratuite dedicate alle donne. Nei corridoi spazio alle opere d’arte Leggi anche: La rivista Runway de 'Il diavolo veste Prada' diventa realtà: ecco dove ritirarla a Milano (gratis) Altri aggiornamenti Temi più discussi: MI_TO 150 MAGRETTI; La Numia Vero Volley Milano riapre la corsa Scudetto: espugnato 3-1 il Palaverde con super Egonu; Corsa alle tecnologie emergenti: 16 trilioni entro il 2033. L'Ai accelera la crescita ma divide il mondo; Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada. È corsa all'ultima pin al temporary store di Milano-Cortina 2026(LaPresse) A pochi giorni dalla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è corsa alle pin, le medagliette ricordo che rappresentano tutti i Paesi che partecipano a questa edizione dei ... video.corriere.it Milano?Sanremo femminile 2026: partita la corsa, fuggitive verso Capo MeleÈ partita questa mattina, sabato 21 marzo, la Milano-Sanremo femminile 2026. La corsa, avviatasi alle ore 10.30 da Genova, vede le prime fuggitive dirigersi verso l'impegnativo Capo Mele. Il percorso, ... it.blastingnews.com MILANO, LA COMUNITA' EBRAICA ATTACCA IL SINDACO SALA DOPO LE SUE DICHIARAZIONI SUL 25 APRILE: "NON SI COLPEVOLIZZINO LE VITTIME" | di Giorgi D'Enrico Scontro aperto dopo le tensioni del 25 aprile a Milano. Il presidente della Comunit facebook Torna a Milano il festival "Le sfide di #Domani", con @SonnoSonnoSonno che discute con @titofaraci e @BacilieriP36702 sabato #9maggio alla @FondFeltrinelli! x.com