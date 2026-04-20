Durante la Milano Design Week 2026, dal 20 al 26 aprile, la città si trasforma in un grande palcoscenico di creatività, con numerose installazioni e eventi pensati per bambini e famiglie al Fuorisalone. In questa settimana, cittadini e visitatori possono scoprire esposizioni di design, laboratori interattivi e spazi dedicati ai più piccoli, distribuiti in diverse zone di Milano. L'evento offre un'occasione per vivere il design in modo accessibile e coinvolgente per tutte le età.

Per molti, Milano è sempre meno family-friendly, la settimana dedicata al design è invece un'ottima occasione per riscoprire spazi e luoghi sconosciuti ai piccoli (e molto spesso anche agli adulti). Oggi, invece, grazie anche all'iniziative della Milano Kids Design Week, gli appuntamenti sono sparsi per tutto il territorio, cercando di far diventare la città capitale internazionale del design dedicato all'infanzia. Il momento perfetto per guardare la città da qualche centimetro più in basso e, perché no, con gli occhi dei bambini che, in qualche modo, spesso guardano oltre, riuscendo a dare nuova vita e visione alle installazioni in città.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Design Week per bambini e famiglie, cosa vedere al Fuorisalone 2026

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