Durante la Milano Design Week, le forze dell'ordine hanno allontanato 15 persone sospettate di aver commesso borseggi, provenienti da campi nomadi di Roma. Tra queste, un’operazione ha portato all’arresto di una donna bosniaca, su cui pendeva un’ordinanza di carcerazione. L’intervento si è svolto in diverse zone della città, con i poliziotti che hanno identificato i soggetti coinvolti e predisposto i provvedimenti necessari.

Quindici borseggiatrici allontanate e 200 persone controllate. È il bilancio dei controlli della polizia in occasione della Design week che si è svolta a Milano tra lunedì e domenica 26 aprile. Non solo, gli agenti hanno anche arrestato una donna di 39 anni, cittadina bosniaca, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma dovendo scontare una pena di 11 anni e 8 mesi di reclusione per una serie di reati di natura predatoria commessi negli anni. I controlli nell’area attorno alla Fiera sono stati intensificati come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano Design week, allontanate 15 borseggiatrici provenienti da campi nomadi di Roma

Notizie correlate

Controlli della Polizia al Salone Mobile: allontanate 15 borseggiatrici, un arrestoRho (Milano), 27 aprile 2026 – Oltre 200 persone controllate, 15 borseggiatrici allontanate e l'arresto di una donna bosniaca di 39 anni sulla quale...

Superstudio Design alla Milano Design Week 2026 tutto quello che c’è da sapereSe c’è un luogo che durante la Milano Design Week riesce ogni anno a sorprendere anche i più smaliziati frequentatori del Fuorisalone, quello è...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Controlli a tappeto per la design week: allontanate borseggiatrici dalla Fiera (e non solo); Alla Milano Design Week la nuova Peugeot 408: una dichiarazione di stile; A volte la vera sfida è creare il tuo momento, intervista a Barbara Bertelli e Barbara Pigola; Luciano Belli Paci respinge ogni accusa di antisemitismo rivolta all'Anpi ma denuncia una ricostruzione rovesciata dei fatti da parte del presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo.

Controlli a tappeto per la design week: allontanate borseggiatrici dalla Fiera (e non solo)La polizia, come disposto dal prefetto di Milano, ha intensificato le attività di controllo durante i giorni del Salone del mobile ... milanotoday.it

Fuorisalone: moda e design, un sistema unico nel segno delle emozioni (imperdibili) alla Milano Design WeekIl rapporto tra moda e design è ormai un sistema integrato: le maison non partecipano soltanto al Salone del Mobile, ma lo trasformano in un’estensione del proprio linguaggio creativo e narrativo ... corriere.it

/ Venerdì scorso, in occasione della Milano Design Week, la boutique Giorgio Armani ha ospitato una serie di talk esclusivi per il lancio della capsule, il secondo capitolo del progetto ideato da Giorgio Armani. Abbiamo avuto l’opportunità di scambiare d - facebook.com facebook