Superstudio Design alla Milano Design Week 2026 tutto quello che c’è da sapere

Durante la Milano Design Week 2026, Superstudio si conferma come uno dei luoghi più visitati e attesi dagli appassionati di design. Ogni anno, questa location ospita esposizioni e installazioni che attirano un pubblico internazionale, offrendo un palcoscenico per le ultime tendenze e innovazioni del settore. La presenza di questa sede rappresenta un appuntamento fisso nel calendario della manifestazione, attirando visitatori desiderosi di scoprire novità e proposte creative.

Se c’è un luogo che durante la Milano Design Week riesce ogni anno a sorprendere anche i più smaliziati frequentatori del Fuorisalone, quello è Superstudio. Dal 20 al 26 aprile 2026, il polo creativo di via Tortona torna a essere uno degli epicentri della settimana più creativa del mondo, con un programma che si divide in tre grandi aree tematiche: SuperNova, SuperCity e SuperPlayground. SuperNova, quando il design diventa spettacolo. La prima delle tre anime di Superstudio Design è quella più scenografica. SuperNova è lo spazio iconico dedicato ai grandi protagonisti del design internazionale, con installazioni site specific e progetti speciali realizzati in collaborazione con Superstudio.🔗 Leggi su Dilei.it

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