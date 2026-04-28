Milano Design Week 2026 e Superstudio Design | com’è andata

Durante la Milano Design Week 2026 si sono registrati numeri record di visitatori, con circa 105.000 persone presenti complessivamente. La maggior parte degli ingressi si è concentrata al Superstudio Più, che ha accolto oltre 94.000 visitatori. I dati ufficiali indicano anche un’affluenza di circa 8.000 persone in altri spazi espositivi collegati alla manifestazione. La manifestazione si è svolta in diversi luoghi della città, attirando appassionati e professionisti del settore.

Numeri da record. L’edizione 2026 ha registrato 105.000 visitatori di cui oltre 94 mila al Superstudio Più, 8.500 al Superstudio Village, quasi 5 mila al Superstudio Maxi. Si è concluso domenica 26 aprile Superstudio Design 2026, un’edizione che ha inaugurato una nuova fase nel percorso di Superstudio Events: per la prima volta un progetto diffuso su tre sedi, tre quartieri e tre identità complementari del design contemporaneo. Giorni di incontri, ricerca e sperimentazione hanno trasformato le tre venue in un laboratorio aperto di idee, relazioni e visioni. L’edizione 2026 ha registrato 105.000 visitatori di cui oltre 94 mila al Superstudio Più, 8.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano Design Week 2026 e Superstudio Design: com’è andata Notizie correlate Superstudio Design alla Milano Design Week 2026 tutto quello che c’è da sapereSe c’è un luogo che durante la Milano Design Week riesce ogni anno a sorprendere anche i più smaliziati frequentatori del Fuorisalone, quello è... maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Best of Milano Design Week 2026; Tutte le auto della Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026: le installazioni più belle che abbiamo visto a Milano. Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdereLa Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile (aperto al pubblico all ... mentelocale.it Milano Design Week 2026, Audi, Fiat, Hyundai, Renault e Volvo raccontano il futuro della mobilitàCinque case automobilistiche, cinque modi diversi di mostrare il rapporto con Milano tra installazioni, colore e materiali ... wired.it Milano Design Week Tra gli ospiti dell’esclusiva apertura di RH in Corso Venezia 56. Un’esperienza che unisce design, bellezza e visione internazionale. Felice di far parte di questo mondo. #MilanDesignWeek #SaloneDelMobile #RH #Milano #Design Lux - facebook.com facebook