Milano celebra la crescita umana | il festival MiM invade San Lorenzo

Dal 15 al 17 maggio, le Colonne di San Lorenzo a Milano ospitano il festival MiM, un evento dedicato alla crescita umana e all’impegno sociale. Durante le tre giornate, più di 20 associazioni locali presentano vari percorsi di educazione e iniziative rivolte alla comunità. La manifestazione coinvolge diverse realtà della città, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e la sensibilità sui temi sociali e culturali.

? Cosa sapere Il festival MiM si svolge dal 15 al 17 maggio alle Colonne di San Lorenzo.. Oltre 20 associazioni locali presentano percorsi di educazione e impegno sociale a Milano.. Dal 15 al 17 maggio 2026, le Colonne di San Lorenzo ospiteranno il secondo Festival MiM – Milano IncontraMi, un appuntamento che punta a raccontare una città capace di generare legami attraverso il tema della fioritura umana. L’iniziativa, nata dalla volontà di un gruppo misto di giovani e adulti sotto l’egida dell’associazione MilanoIncontraMi ETS, si propone come un progetto indipendente. Non è la solita rassegna istituzionale: il festival vive grazie al sostegno di donatori e sponsor, con l’obiettivo di far emergere il lato positivo del tessuto urbano milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano celebra la crescita umana: il festival MiM invade San Lorenzo Notizie correlate Fiorire a Milano, alle Colonne San Lorenzo torna il festival MiMDopo il successo della prima edizione, torna a Milano il Festival MiM - Milano IncontraMi, in programma da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 nella... San Lorenzo: 50 studi aperti, l’arte invade le vieSan Lorenzo si prepara a trasformarsi in un immenso playground creativo tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026.