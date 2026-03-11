San Lorenzo | 50 studi aperti l’arte invade le vie

Tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, San Lorenzo si anima con l’apertura di 50 studi e spazi dedicati all’arte, pronti ad accogliere visitatori e appassionati. Durante il fine settimana, le vie del quartiere si riempiranno di mostre, installazioni e iniziative culturali che coinvolgeranno artisti e pubblico in un percorso creativo e vivace. La zona si trasforma così in un grande laboratorio a cielo aperto.

San Lorenzo si prepara a trasformarsi in un immenso playground creativo tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026. Romadiffusa torna con una nuova sede, spostando i riflettori da Centro Storico al quartiere di San Lorenzo per aprire studi privati e spazi nascosti. L’evento promette di coinvolgere oltre 50 studi d’artista e gallerie, puntando su un approccio che supera la staticità del museo a cielo aperto. L’obiettivo è mostrare il processo creativo in diretta, permettendo al pubblico di entrare nelle officine dove le opere nascono davvero. Il Distretto Artistico di San Lorenzo. Sara D’Agati, co-founder e direttrice creativa del progetto, ha spiegato che San Lorenzo ospita una densità unica di spazi creativi nella capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Lorenzo: 50 studi aperti, l’arte invade le vie Articoli correlati Maltempo, il mare invade le abitazioni: evacuate 50 famiglie a FoceneDomenica di passione per gli abitanti di Focene, frazione del Comune di Fiumicino. Leggi anche: La Pro Loco di Castel San Lorenzo celebra 50 anni Altri aggiornamenti su San Lorenzo Discussioni sull' argomento A San Lorenzo di Peveragno la scomparsa di Antonio Cavallo, 66 anni; Sanlorenzo chiude il 2025 con risultati solidi e ordini in forte crescita; Viaggio nelle biblioteche a Roma, spazi che rinascono tra digitale e incontri; Eboli ricorda il poeta Alfonso Gatto. Domenica l’evento per i 50 anni dalla sua morte. Chiavenna. Due rapaci (qualcuno dice aquile ma sembrerebbero due falchi) sono stati sorpresi mentre “passeggiavano “ nell’area del parcheggio antistante la chiesa di San Lorenzo. I due rapaci stanno bene: dopo essersi rifugiati nel giardino della vicina scu - facebook.com facebook Lavori sulla rete idricadi Borgo San Lorenzo il 9 marzo ow.ly/m1St50YpGyT #acquia #acquedotto #LavoriPubblici x.com