Milano banlieue ragazza di 28 anni accoltellata alla schiena in via Baroni trasportata in ospedale in codice rosso - VIDEO

Una ragazza di 28 anni è stata accoltellata alla schiena in via Baroni, a Milano, ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Al momento, non sono stati identificati i responsabili dell'aggressione e non è ancora chiaro se si sia trattato di un agguato o di una lite finita male. La polizia sta indagando sul caso e cerca di ricostruire l’accaduto.

Al momento, non sono noti i responsabili dell'aggressione e resta da chiarire se si sia trattato di un agguato mirato o di una violenta escalation scaturita da una lite fortuita Un nuovo episodio di violenza scuote le strade di Milano, ormai nota come "Milano banlieue" e "Milano favelas". Nel.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, ragazza di 28 anni accoltellata alla schiena in via Baroni, trasportata in ospedale in codice rosso - VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Napoli, accoltellata alla schiena: ragazza di 22 anni muore in ospedale Accoltellata alla schiena: ragazza di 23 anni muore all'ospedale Villa BetaniaNel pomeriggio di oggi una ragazza di 23 anni è morta all’ospedale Villa Betania dopo essere arrivata in pronto soccorso con una ferita da arma da... Una raccolta di contenuti Si parla di: Calciatori Lucarelli jr e Apolloni assolti da accuse violenza sessuale di gruppo su studentessa Usa, Corte: Fatto non sussiste; Omicidio Pavia, Gabriele Vaccaro morto pugnalato in un parcheggio con un cacciavite, fermato 17enne egiziano - VIDEO. Aggredita e accoltellata per strada a Milano, ragazza finisce in ospedaleÈ successo in via Costantino Baroni a Milano nella serata di lunedì 27 aprile. Ferita una ragazza di 28 anni. Indaga la polizia ... milanotoday.it