Napoli accoltellata alla schiena | ragazza di 22 anni muore in ospedale

La polizia di Stato comunica che una ragazza di 22 anni è stata accoltellata alla schiena a Napoli e poco dopo è morta in ospedale. La giovane è stata soccorsa in fin di vita, ma le ferite sono state troppo gravi. La polizia sta lavorando per capire chi le ha inferto il colpo e perché. La comunità della zona è sotto shock per questa tragedia.

Accoltellata alla schiena, muore poco dopo in ospedale a Napoli. A comunicarlo è la Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti presso l'ospedale Villa Betania a Ponticelli dopo la segnalazione di una ragazza arrivata in ospedale con ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo la ragazza di 22 anni è morta. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. Al lavoro gli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che procedono. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Ilmattino.it

