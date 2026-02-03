Napoli accoltellata alla schiena | ragazza di 22 anni muore in ospedale

La polizia di Stato comunica che una ragazza di 22 anni è stata accoltellata alla schiena a Napoli e poco dopo è morta in ospedale. La giovane è stata soccorsa in fin di vita, ma le ferite sono state troppo gravi. La polizia sta lavorando per capire chi le ha inferto il colpo e perché. La comunità della zona è sotto shock per questa tragedia.

Accoltellata alla schiena, muore poco dopo in ospedale a Napoli. A comunicarlo è la Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti presso l'ospedale Villa Betania a Ponticelli dopo la segnalazione di una ragazza arrivata in ospedale con ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo la ragazza di 22 anni è morta. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. Al lavoro gli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che procedono. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, accoltellata alla schiena: ragazza di 22 anni muore in ospedale Approfondimenti su Napoli Ragazza Ragazza di 22 anni uccisa a coltellate a Napoli, morta durante il trasporto in ospedale Una ragazza di 22 anni è stata colpita a morte con un coltello a Napoli Est. Va all'ospedale per un mal di schiena, Amato Capogrossi muore a 41 anni: l'infezione fulminante Amato Capogrossi, all'età di 41 anni, è deceduto a causa di un’infezione fulminante, dopo aver inizialmente consultato l’ospedale per un mal di schiena. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Ragazza Argomenti discussi: Entra in casa della ex e accoltella alla schiena il nuovo compagno. Bloccato mentre scappa dal balcone. Donna di 22 anni muore a Napoli dopo una coltellata alla schiena: la corsa in ospedale e le indagini della poliziaUna giovane donna di 22 anni è morta a Napoli dopo essere stata accoltellata alla schiena. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia che poco fa, in una nota, ha fatto sapere ... ilriformista.it Entra in casa della ex e accoltella alla schiena il nuovo compagno. Bloccato mentre scappa dal balconeInizialmente era riuscito a fare perdere le proprie tracce, ma poi è stato rintracciato. Ha tentato la fuga dal terrazzo dei vicini, ma senza successo ... today.it Leggi 'Notte di sangue e paura a Napoli: tifoso del Chelsea accoltellato alla vigilia della Champions. Scatta l’allerta massima.' su Cronachedi.it - facebook.com facebook Napoli, tifoso del Chelsea accoltellato a un gluteo. Il club inglese: “Prestare massima attenzione” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.