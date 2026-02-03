Accoltellata alla schiena | ragazza di 23 anni muore all' ospedale Villa Betania
Questa mattina, una ragazza di 23 anni è arrivata in condizioni critiche all’ospedale Villa Betania dopo essere stata ferita alla schiena. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, si è spenta poco dopo in corsia. La polizia sta indagando sull’accaduto per capire cosa sia successo.
Nel pomeriggio di oggi una ragazza di 23 anni è morta all’ospedale Villa Betania dopo essere arrivata in pronto soccorso con una ferita da arma da taglio alla schiena. La giovane, classe 2003, è stata soccorsa e trasportata nella struttura sanitaria, ma è deceduta poco dopo l’arrivo. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile, del commissariato di Ponticelli e dell’ufficio prevenzione generale, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, accoltellata alla schiena: ragazza di 22 anni muore in ospedale
La polizia di Stato comunica che una ragazza di 22 anni è stata accoltellata alla schiena a Napoli e poco dopo è morta in ospedale.
Tragedia a Napoli, 23enne accoltellata alla schiena muore in ospedale
È una giornata drammatica a Napoli.
Napoli, accoltellata alla schiena: ragazza di 22 anni muore in ospedaleAccoltellata alla schiena, muore poco dopo in ospedale a Napoli. A comunicarlo è la Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti presso l'ospedale Villa Betania a Ponticelli ... ilmattino.it
Donna di 22 anni muore a Napoli dopo una coltellata alla schiena: la corsa in ospedale e le indagini della poliziaUna giovane donna di 22 anni è morta a Napoli dopo essere stata accoltellata alla schiena. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia che poco fa, in una nota, ha fatto sapere ... ilriformista.it
