Accoltellata alla schiena | ragazza di 23 anni muore all' ospedale Villa Betania

Questa mattina, una ragazza di 23 anni è arrivata in condizioni critiche all’ospedale Villa Betania dopo essere stata ferita alla schiena. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, si è spenta poco dopo in corsia. La polizia sta indagando sull’accaduto per capire cosa sia successo.

Nel pomeriggio di oggi una ragazza di 23 anni è morta all’ospedale Villa Betania dopo essere arrivata in pronto soccorso con una ferita da arma da taglio alla schiena. La giovane, classe 2003, è stata soccorsa e trasportata nella struttura sanitaria, ma è deceduta poco dopo l’arrivo. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile, del commissariato di Ponticelli e dell’ufficio prevenzione generale, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Villa Betania

La polizia di Stato comunica che una ragazza di 22 anni è stata accoltellata alla schiena a Napoli e poco dopo è morta in ospedale.

È una giornata drammatica a Napoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Villa Betania

Argomenti discussi: Entra in casa della ex e accoltella alla schiena il nuovo compagno. Bloccato mentre scappa dal balcone; Firenze, ristoratrice rapinata e accoltellata di notte vicino alla stazione; Firenze, rapina ai danni di un 13enne. Colpito alla schiena con un calcio e derubato di cellulare e portafoglio; Firenze, giovane donna accoltellata e rapinata in centro.

Napoli, accoltellata alla schiena: ragazza di 22 anni muore in ospedaleAccoltellata alla schiena, muore poco dopo in ospedale a Napoli. A comunicarlo è la Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti presso l'ospedale Villa Betania a Ponticelli ... ilmattino.it

Donna di 22 anni muore a Napoli dopo una coltellata alla schiena: la corsa in ospedale e le indagini della poliziaUna giovane donna di 22 anni è morta a Napoli dopo essere stata accoltellata alla schiena. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia che poco fa, in una nota, ha fatto sapere ... ilriformista.it