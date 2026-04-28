A Milano, una donna di 29 anni ha denunciato di essere stata minacciata con un coltello e successivamente stuprata da un uomo di origini nordafricane. L’allarme è stato lanciato quando la vittima ha fermato una volante della polizia di passaggio, raccontando quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di raccogliere ulteriori elementi sulla vicenda.

Una ragazza trans di 29 anni ha denunciato di essere stata stuprata nel sottopasso di viale Cassala a Milano (zona Navigli) nella notte tra sabato e domenica 26 aprile. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia. Il fatto Tutto è accaduto poco prima della 1.30, come appreso da MilanoToday. La 29enne, cittadina pachistana, ha raccontato di essere stata costretta con la forza a entrare in un sottopassaggio vicino a viale Cassala da un uomo che ha descritto con tratti somatici nordafricani. Non solo, ha dichiarato di essere stata minacciata con un coltello. L’allarme è scattato intorno alla 1.30 quando la vittima ha fermato una volante della polizia di passaggio riferendo quanto accaduto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, 29enne denuncia: “minacciata con coltello e stuprata da nordafricano”

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