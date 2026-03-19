Stuprata a Novara da un nordafricano e accusata col fidanzato di omicidio per vendetta | i giudici popolari li assolvono

A Novara, una donna ha subito uno stupro da un uomo di origini nordafricane, e successivamente è stata accusata di omicidio insieme al suo fidanzato. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, ma i giudici popolari hanno deciso di assolverli. La sentenza, emessa a febbraio, riguarda uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni.

È rimasta relegata ai giornali locali la sentenza clamorosa del febbraio scorso, legata a uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni, legata a un presunto omicidio per vendetta dopo una violenza sessuale. L a Corte d’Assise di Novara, dopo una camera di consiglio durata diverse ore, ha pronunciato una sentenza di assoluzione con la formula “per non aver commesso il fatto” nei confronti di Nicolas Davanzo, 34 anni di Borgo Ticino, e della sua fidanzata F. D., 29 anni. Cade così l’impalcatura accusatoria che vedeva nei due i responsabili dell’efferato omicidio di Fadili Charaf, il giovane pusher marocchino di 28 anni trovato senza vita, accoltellato, la sera del 25 luglio 2024 nei boschi di via Vecchia Ticino a Oleggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Stuprata a Novara da un nordafricano e accusata col fidanzato di omicidio per vendetta: i giudici popolari li assolvono Articoli correlati Migranti, il governo fa arrestare gli scafisti ma i giudici li assolvono: sentenza choc in CalabriaIl Decreto Cutro, approvato dal Consiglio dei Ministri italiano il 9 marzo 2023 a Cutro, in Calabria, in risposta al tragico naufragio di un barcone... Leggi anche: “Non maltrattò il figlio“. I giudici assolvono la madre