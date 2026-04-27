Modric gli esami sono una mazzata | frattura allo zigomo deve operarsi

Dopo l’incidente durante la partita, il centrocampista ha subito una frattura allo zigomo, confermata dagli esami medici. La diagnosi prevede un intervento chirurgico e un periodo di recupero che potrebbe influenzare la sua presenza in campo nelle prossime settimane. L’incidente è avvenuto durante il confronto con un avversario di rilievo, e le conseguenze si sono fatte subito sentire con una diagnosi che prevede un intervento.

Lì per lì era parso qualcosa di non troppo serio. Tanto da non indurre lo staff medico rossonero a portarlo subito in ospedale, e tanto da permettere di ipotizzare la sua presenza già domenica prossima col Sassuolo a Reggio Emilia. Pareva, appunto. La realtà invece piomba addosso a Luka Modric come una bastonata sulla schiena. Anzi, in pieno viso. Gli accertamenti eseguiti il giorno dopo il violento scontro con Locatelli nel secondo tempo di Milan-Juve hanno infatti evidenziato una frattura allo zigomo sinistro di Luka. Significa che la sua stagione termina qui e significa ovviamente grande apprensione anche in vista del Mondiale da giocare con la sua Croazia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric, gli esami sono una mazzata: frattura allo zigomo, deve operarsi Notizie correlate Leggi anche: Milan, Modric ko: frattura allo zigomo dopo lo scontro con Locatelli Infortunio Fadera: c’è frattura, deve operarsi! L’esito degli esami dell’attaccante del Sassuolo e quanto dovrà rimanere fuoriCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Modric ko per una testata: le sue condizioni. Oggi gli esami; Milan, oggi esami per Luka Modric: la situazione; Domani esami previsti per Luka Modric: gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista del Milan; Milan, che botta per Modric: stamane gli esami strumentali. Milan, ansia Modric: oggi gli esami dopo lo scontro con LocatelliApprensione in casa Milan per Luka Modric dopo lo scontro con Locatelli: oggi gli esami chiariranno i tempi di recupero del croato. europacalcio.it Modric ko per una testata: le sue condizioni. Oggi gli esami• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. gazzetta.it Il Milan perde Luka Modric A causa del duro scontro con Locatelli nel corso di Milan-Juve, il centrocampista croato ha rimediato una frattura dello zigomo sinistro L’infortunio è tutt’altro che banale, tanto che il pallone d’Oro dovrà operarsi e ris - facebook.com facebook #Modric si opera: frattura dello zigomo sinistro dopo Milan-Juve, le condizioni x.com