Leao esplode sui social dopo il gol di Troilo in Milan Parma | il portoghese rompe il silenzio attraverso questo gesto eloquente – FOTO

Leao ha condiviso un commento deciso sui social dopo che Troilo ha segnato il gol decisivo per il Parma contro il Milan. La sua reazione arriva poco dopo l'episodio, che ha suscitato scalpore tra i tifosi. La sua reazione mostra chiaramente il suo disappunto per l'esito della partita. L'attaccante ha pubblicato una foto che esprime il suo stato d'animo in modo diretto. La scena si svolge tra le polemiche e le reazioni dei supporter.

Pulisic col Sassuolo gol annullato. Troilo regolare: Leao lo sottolinea sui social | FOTOPulisic segna un gol contro il Sassuolo che viene annullato, mentre il gol di Troilo viene confermato.

Milan, Fullkrug rompe il silenzio dopo il rigore sbagliato con il Pisa: il gesto social dell’attaccante tedescoFullkrug ha deciso di parlare sui social dopo aver sbagliato il rigore contro il Pisa, un errore che ha rischiato di compromettere la vittoria del Milan.

Leao non ci sta e posta sui social il contatto Troilo-BartesaghiA Rafael Leao non è decisamente andata giù la decisione del direttore di gara di convalidare la rete del Parma. Sui propri profili social, infatti, il numero 10 del Milan ha postato ... milannews.it

Milan come sta Leao? L'aggiornamento sui social: Va molto meglioArrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Rafael Leao. L’attaccante del Milan, fermo negli ultimi giorni a causa di un problema fisico, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha ... calciomercato.com

