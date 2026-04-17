Milan le notizie Top di oggi | Allegri-Furlani pace fatta? Modric vicino al rinnovo Loftus-Cheek si racconta

Oggi a Milano si sono svolti incontri tra l’allenatore e il presidente del club, mentre si discute sul possibile rinnovo di contratto di Modric. Inoltre, un centrocampista ha condiviso la propria esperienza in un'intervista. Questi sono i principali aggiornamenti sul club meneghino, con attenzione alle trattative in corso e alle dichiarazioni dei giocatori.

Il Milan continua la preparazione del match contro il Verona, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 20252026. Anche oggi, il club rossonero è finito sulle pagine di diversi quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di numerosi siti web. L'intervista a Loftus-Cheek, le novità sul rinnovo di Modric e gli aggiornamenti sulla telenovela Allegri-Furlani: ecco le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, venerdì 17 novembre 2026 Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan classe 1998, si è raccontato in una bella intervista concessa ai microfoni della 'Lega Serie A'. "Allegri ci spinge sempre a dare massimo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: Allegri-Furlani, pace fatta? Modric vicino al rinnovo. Loftus-Cheek si racconta Notizie correlate Leggi anche: Modric, il Milan già pronto al rinnovo: ecco quando si deciderà. Loftus-Cheek … Top News Milan: rosso a Kalulu pone fine ai sogni Scudetto? Modric verso il rinnovo. E su Loftus-Cheek …Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 15 febbraio 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mascherano non allenerà più messi. Simeone ha deciso il suo futuro; Non solo la Nazionale! Un top club europeo sulle tracce di Allegri, futuro al Milan sempre più in bilico; Milan, negli ultimi 7 anni media punti tra le top europee: la classifica; Allegri cambia faccia al Milan, Marotta pesca in casa Juventus: le top news delle 18. Milan, Allegri al centro del progetto: niente addio, il club prepara rinforzi top per la Champions e sfida la JuveMilan, Allegri al centro del progetto: niente addio, il club prepara rinforzi top per la Champions e sfida la Juve Il Milan non ha ... tuttojuve.com Sabato dal pomeriggio maratona con djset, giovani artisti, rapper famosi e una scaletta top secretIl segretario di Epam, Giacomo Bari: Sui piani d’area non abbiamo una posizione pregiudizialmente contraria. Se servono a riordinare e a definire regole chiare, possono essere uno strumento utile ... milano.repubblica.it Riapre al pubblico la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale con AT THE TOP – Torre Grimaldina, Palazzo Ducale, Genova, il nuovo progetto culturale di Opera Laboratori che trasforma uno dei luoghi più iconici della città in un’esperienza immersiva, capace di c - facebook.com facebook