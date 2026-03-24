Il calciomercato del Milan sarà fondamentale. Le priorità dei rossoneri, come sappiamo, sono legate al reparto difensivo ed offensivo: i rossoneri sono alla ricerca di un centrale forte e di un centravanti puro. Nella prossima stagione, infatti, il diavolo dovrà giocare la Champions League e, proprio per questa motivazione, il club rossonero sta iniziando a pensare già alla prossima sessione estiva di mercato, scandagliando in giro per l'Europa dei nomi da 'Milan'. L'attaccante argentino, anche se non è andato in gol, ha comunque effettuato una bellissima gara, riuscendo a procurare anche un rigore, poi sbagliato da Orsolini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, occhi in Italia: Castro per l’attacco, Gila per la difesa

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Il Milan studia Gila: la sfida con la Lazio è un test di mercato. Con lui salto di qualità in difesa?Tra le priorità del Milan in vista della prossima stagione c'è anche il rafforzamento della difesa, oltre che dell'attacco.

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