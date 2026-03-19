Calciomercato Milan Gila in pole position per rinforzare la difesa Derby con l’Inter

Nel calciomercato del Milan, Mario Gila, difensore spagnolo nato nel 2000, è il principale candidato per rafforzare la linea arretrata. La sua recente prestazione, disputata domenica sera allo stadio 'Olimpico' durante il big match contro l'Inter, ha attirato l'attenzione. Il club rossonero ha messo in cima alla lista dei desideri il giocatore, che ha avuto un ruolo chiave nella partita.

Il nome in cima alla lista delle preferenze del club di Via Aldo Rossi, visto lo stipendio elevato di Kim Min-Jae del Bayern Monaco (9 milioni di euro netti a stagione), è quello di Mario Gila. Classe 2000, il centrale spagnolo cresciuto nella Fábrica del Real Madrid, gioca nella Lazio dal 2022. Fu portato nella Capitale proprio da Igli Tare, all'epoca direttore sportivo del club biancoceleste e che oggi ricopre il medesimo incarico in rossonero. Il Milan lo ha seguito, dal vivo, domenica scorsa allo stadio 'Olimpico', con Gila che, proprio contro il Diavolo, è stato uno dei migliori in campo nella fila della formazione di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Gila in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l’Inter Articoli correlati Calciomercato Milan, un nuovo difensore per Allegri: Gila sempre in pole positionIn tal senso, già da qualche settimana il Milan sta lavorando per portare in rossonero Mario Gila, classe 2000, spagnolo in uscita dalla Lazio e in... Calciomercato Juve, questi due giocatori in pole position per il centrocampo: la strategia di Comolli per rinforzare la mediana in estateKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Aggiornamenti e notizie su Calciomercato Milan Temi più discussi: Gila o Kim per la difesa? Ecco che cosa cambierebbe per il Milan e chi ha più chance; Calciomercato Milan, per la difesa occhi su Gila: il piano del ds Tare; ?? Inter: anche i big a rischio, nel mirino Vicario e Koné. Milan su Kean e Gila; Calciomercato Milan, Moretto: Gila è in lista per l’estate, nessuna trattativa per ora. Calciomercato Milan, in caso di partenza di Leao è già pronto il nome per il sostituto: ecco di chi si trattaIl calciomercato Milan in estate potrebbe vedere una partenza eccellente, forse la più eccellente possibile dalle parti di Milanello. Una partenza che però ... news-sports.it MN - Bianchin: Il Milan si è mosso su Gila, ma Lotito lo vende per guadagnarci solo 9 milioni? Tare grande cartaLuca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è stato intervistato da MilanNews.it sul calciomercato del Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. In ... milannews.it . @acmilan, spunta un nome nuovo per il #calciomercato estivo: occhi su #Kone del Sassuolo - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com #Calciomercato #Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: #Tare prova a bruciare un top club - facebook.com facebook