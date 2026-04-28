Milan Futuro Oddo | Migliorati tanto ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Castellanzese, l’allenatore del Milan Futuro ha commentato il miglioramento della squadra rispetto alle precedenti partite. Ha sottolineato che i giocatori hanno fatto progressi, ma ha anche evidenziato la necessità di essere più efficaci sotto porta per ottenere risultati ancora migliori. La squadra ha mostrato determinazione, ma c’è consapevolezza che ci sono aspetti da perfezionare.

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra per 3-1 sul campo della Castellanzese. Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra per 3-1 sul campo della Castellanzese nella penultima giornata del Girone B della Serie D 2025-2026: un successo arrivato grazie ai gol di Andrea Magrassi (doppietta) e Simone Branca. Ecco, dunque, le dichiarazioni di mister Oddo nel video.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Migliorati tanto, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta” Notizie correlate Milan Futuro, Sala: “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Spero di arrivare in prima squadra un giorno”Il Milan Futuro cade in casa contro la Varesina, al termine di un match in cui i ragazzi di mister Oddo hanno creato tanto, ma non sono riusciti a... Leggi anche: Milan Futuro-Nuova Sondrio, Oddo : “Conta la prestazione. Tutti i giocatori sono migliorati” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Castellanzese-Milan Futuro 1-3, le parole dei protagonisti; Milan Futuro, Oddo dopo la Castellanzese: Abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo migliorati sotto ogni punto di vista; Milan Futuro, Oddo: Abbiamo fatto una buonissima partita, bella prestazione; Milan Futuro, parla Oddo: Abbiamo fatto una buona partita, ma dobbiamo riuscire a fare questo!. Milan Futuro Varesina, colpo esterno degli ospiti: Oddo cade al 76? nel derby lombardoDoccia fredda per il Milan Futuro nella 32ª giornata del Girone B di Serie D. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti bianche, la sfida contro la Varesina si è conclusa con una sconfitta di mi ... milannews24.com Il calvario del Milan Futuro in Serie D nel girone vinto dalla Folgore Caratese: è stato un fiascoIl Milan Futuro sta chiudendo in maniera disastrosa il campionato di Serie D dopo la retrocessione dell'annata scorsa e si giocherà l'accesso ai playoff ... fanpage.it Milan Futuro, Oddo: "Abbiamo fatto una buonissima partita, bella prestazione" #MilanFuturo #Oddo #ACMilan #SempreMilan x.com La Castellanzese affonda con il Milan Futuro e dovrà vincere, sperando in risultati favorevoli, per salvarsi - facebook.com facebook