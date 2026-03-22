Milan Futuro-Nuova Sondrio, Oddo: “Conta la prestazione. Tutti i giocatori sono migliorati” Al termine di Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara Nel pomeriggio di oggi il Milan Futuro ha pareggiato 2-2 contro la Nuova Sondrio. Per i rossoneri gol di Chaka Traorè e Geroli. Ottima prestazione del Diavolo, beffato nel finale con un pareggio non meritato per gli ospiti. Dopo il fischio finale, il tecnico del Milan Futuro Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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