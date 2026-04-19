Pagelle Milan Futuro-Varesina 0-1 | brillano Cappelletti e Traoré male Eletu e Torriani

La partita tra Milan Futuro e Varesina si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0, al termine di un incontro della 32ª giornata di Serie D girone B. In campo, Cappelletti e Traoré si sono distinti per le loro prestazioni, mentre Eletu e Torriani hanno mostrato difficoltà. La sfida si è giocata nel rispetto delle regole e senza particolari episodi di rilievo.

Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, è andato in scena il match tra Milan Futuro e Varesina. I rossoneri di mister Oddo cadono contro la squadra di Marco Spilli che si impone per 1-0 grazie alla rete di Baud al 77' minuto. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati. Chiamato in causa poche volte, ma non perfetto sul gol di Baud: la conclusione era ravvicinata, ma il portiere rossonero si fa sorprendere sul primo palo Uno dei migliori: ara la fascia destra con diverse accelerazioni, va vicino al gol in più di un occasione, ma non riesce a centrare lo specchio Il turbante in testa...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan Futuro-Varesina 0-1: brillano Cappelletti e Traoré, male Eletu e Torriani Notizie correlate Pagelle Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1: buona prova di Eletu e Chaka Traorè. Male OssolaNel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Virtus CiseranoBergamo, gara valida per la 23^ giornata della Serie D 2025/26. Pagelle Milan Futuro-Casatese Merate 2-3: si salvano Sala, Chaka Traorè ed EletuNel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata della Serie D 2025/26. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milan Futuro-Varesina, dove vedere la partita in tv e streaming LIVE; Tabellino partita Milan Futuro vs Pavia Calcio 1911; Milan Futuro, domenica la terzultima di campionato: è il turno della Varesina; Milan Futuro, oggi si torna in campo: alle 15:00 la sfida alla Varesina. Milan Futuro, domenica la terzultima di campionato: è il turno della VaresinaQuesta domenica, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, i rossoneri di Milan Futuro torneranno in campo per la terzultima giornata, la 32°, di Serie D girone B. La squadra di Mister ... milannews.it Milan Futuro-Varesina 0-1: la spuntano gli ospiti con Mathessende, rimpianto per OddoIl Milan futuro ospita la Varesina al Chinetti per la 32a giornata di Serie D. Vincere per i ragazzi di Oddo potrebbe voler dire terzo posto. msn.com Pagelle Brusaporto-#MilanFuturo 0-4: #Ossola sugli scudi con due assist. #ChakaTraorè pronto al salto #SempreMilan facebook