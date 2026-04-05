Un giovane calciatore si sta affermando nel settore giovanile di una grande società sportiva, dimostrando progressi significativi e ricevendo attenzione da parte dello staff tecnico. Dopo aver conquistato un ruolo di rilievo tra i giovani, potrebbe presto esordire in prima squadra. La società ha mostrato fiducia nel suo percorso di crescita, puntando su di lui come possibile futuro del team maggiore. La sua evoluzione è seguita con interesse dagli addetti ai lavori.

Davide Bartesaghi è la dimostrazione concreta di come dovrebbe funzionare la filiera rossonera. Fino a un anno fa era un punto fermo del Milan Futuro, con qualche convocazione sporadica in prima squadra. Oggi è uno dei pilastri della formazione di Massimiliano Allegri. La svolta è arrivata quest’estate: la cessione di Theo Hernandez e il rendimento altalenante di Estupinan gli hanno spalancato una porta che il classe 2005 ha saputo attraversare con personalità. 26 presenze stagionali, 2 gol e 1 assist in tutte le competizioni, con la doppietta al Sassuolo alla 15ª giornata di Serie A. Determinante la fiducia di Allegri, che lo ha lanciato titolare già alla 6ª giornata contro la Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bartesaghi, crescita e coraggio: dal Milan Futuro alla prima squadra. Ecco chi potrebbe seguire il suo esempio

Chi potrebbe seguire Vannacci nel suo Futuro nazionaleDai leghisti Sasso e Ziello all’ex Fdi Pozzolo, chi potrebbe aderire al nuovo partito dell’ex generale.

L'esempio di Bartesaghi e l'evoluzione del progetto: Milan Futuro, a che punto siamoIl momento più strano dell'anno? Probabilmente le due sfide col Chievo, in un incrocio dal sapore a metà fra il nostalgico e il visionario.

Si parla di: Milan, il fallimento dell’Italia e il caso Liberali siano da monito: serve coraggio con i giovani.

Davide Bartesaghi parla del suo percorso al Milan e della sfida contro il NapoliIl valore della duttilità e della crescita personale per i giovani talenti del Milan secondo Davide Bartesaghi, in vista della sfida contro il Napoli. Nella vigilia di una sfida cruciale contro il Nap ... notiziemilan.it

Bartesaghi: Senza Milan Futuro non sarei qua. Italia, puoi ripartire dalle seconde squadre. Gabbia la prima guida per meAl Milan ho finora avuto di più di quanto avrei pensato di chiedere. Sono felice e fortunato: ho la fiducia dell’allenatore, dello staff e dei miei compagni. Così Davide Bartesaghi, laterale ... calciomercato.com