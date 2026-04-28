Il Milan sta attraversando un momento difficile nel campionato 202526, dopo aver iniziato bene la stagione. Negli ultimi mesi, la squadra ha registrato un calo di prestazioni, con una diminuzione di intensità e di produzione offensiva. La fase attuale si caratterizza per risultati meno soddisfacenti rispetto alle prime partite e per una diminuzione della qualità del gioco.

Il Milan sta attraversando una fase delicata e deludente del campionato 202526. Dopo un buon cammino nella prima parte di stagione, gli ultimi mesi hanno mostrato un netto calo di intensità, qualità e soprattutto produzione offensiva. La squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto pochissimi punti e segnato la miseria di un solo gol nelle ultime quattro partite di Serie A, un dato che preoccupa e che rende le prestazioni spesso difficili da guardare. L’attacco rossonero, in particolare, sta vivendo un momento di crisi profonda. Le prestazioni di Rafael Leao, Christian Pulisic, Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug e Santiago Gimenez sono state al di sotto delle aspettative, con numeri realizzativi e di pericolosità che ricordano più una squadra da bassa classifica che una formazione in lotta per la Champions League.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: fase delicata e deludente

MAI CI FERMERAI

Notizie correlate

Civitanovese, fase delicata: "Non dobbiamo mollare"Leonardo Nacciarriti si è allenato ieri con il resto del gruppo ed è parso in buone condizioni in vista dello scontro diretto con il Fabriano Cerreto.

Concessioni balneari, Baccini: “Fase delicata: serve responsabilità per tutelare le imprese”Fiumicino, 25 marzo 2026 – Si è svolto ieri a Fregene l’incontro pubblico dedicato al futuro delle concessioni balneari nel Lazio, promosso da...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Zambrotta: Solo chi non ha giocato a calcio può dire che Leao è scarso. Ma deve stare sulla fascia...; Leao insieme a Pulisic: le scelte di Allegri verso Verona-Milan; Milan, Zambrotta: Per l'attacco consiglio Vlahovic, Leao non è scarso; ? Milan e Allegri: Vlahovic e Goretzka obiettivi di mercato.

Zambrotta sul campionato del Milan: Ha perso troppi punti in una fase delicata della stagioneIntervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex della partita Gianluca Zambrotta ha presentato la sfida in programma domani sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus.. milannews.it

Il Milan si insinua nel rinnovo tra Dusan Vlahovic e la Juventus, la pressione sottile oltre la stima di PavlovicDusan Vlahovic in attesa di rinnovo con la Juventus, irrompe l'affermazione di Pavlovic che lo invita al Milan già interessato all'attaccante bianconero ... sport.virgilio.it

Calciomercato #Milan, #Aké possibilità concreta. @FabrizioRomano: "Sta valutando l'addio al #ManchesterCity" #SempreMilan #SerieA x.com

Abbiamo provato a ipotizzare possibili conferme e cessioni del #Milan attuale in vista del prossimo anno: ecco chi potrebbe rimanere e chi sembra destinato a salutare. Dalle varie cessioni potrebbe arrivare una cifra molto importante. Scopri di più nella nostra - facebook.com facebook