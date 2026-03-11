La squadra civitanovese si prepara alla partita importante contro il Fabriano Cerreto. I giocatori si sono allenati ieri, con Leonardo Nacciarriti che ha partecipato all'intera seduta e si è mostrato in buona forma. La sfida si avvicina e i giocatori sono concentrati per affrontare al meglio questo momento cruciale della stagione.

Leonardo Nacciarriti si è allenato ieri con il resto del gruppo ed è parso in buone condizioni in vista dello scontro diretto con il Fabriano Cerreto. L’esterno d’attacco era stato escluso ad Urbino per un fastidio muscolare ma ora ha recuperato. Domenica, al Polisportivo, sarà sfida tra ultime della classe, perciò è fondamentale riprendere tutte le energie fisiche e mentali perché al triplice fischio mancheranno solo quattro turni al termine del campionato. Potrebbe essere la sfida dello stesso Nacciarriti che proprio dai cartai è stato prelevato nel mercato dicembrino. Per l’occasione, la Civitanovese riavrà anche il capitano Ivan Visciano, mentre nei prossimi giorni si capirà la sorte del laterale Candia, ancora non rientrato in gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, fase delicata: "Non dobbiamo mollare"

