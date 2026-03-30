Milan crisi Pulisic | digiuno infinito e addio ai gradi di capitano

Il Milan sta affrontando una fase di crisi legata a Christian Pulisic, che non segna da diverse partite. L’attaccante statunitense ha partecipato all’amichevole persa dagli USA contro il Belgio con il punteggio di 5-2, senza riuscire a brillare. La situazione ha portato alla revoca del ruolo di capitano, suscitando discussioni tra i tifosi e i media sportivi.

Il caso Christian Pulisic agita il finale di stagione del Milan: l’attaccante statunitense sta vivendo un 2026 da incubo, certificato dall’ennesima prestazione opaca nell’amichevole persa dagli USA per 5-2 contro il Belgio. Quello che doveva essere il trascinatore rossonero sembra aver smarrito la via del gol: l’ultima esultanza ufficiale risale ormai al 28 dicembre 2025 contro il Verona, un digiuno che dura da oltre tre mesi e che sta facendo crollare le sue quotazioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Oltre alla crisi realizzativa, a preoccupare è l’involuzione psicofisica di quello che un tempo era l’indiscusso “Capitan America”. Negli ultimi mesi, Pulisic ha perso anche i gradi di leader nella nazionale statunitense, con la fascia di capitano finita stabilmente sul braccio del veterano Tim Ream. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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